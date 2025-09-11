El dilema del almacenamiento: SSD o HDD, ¿qué necesitás realmente?

Arquitectura: un SSD (Solid State Drive) guarda datos en chips de memoria flash sin partes móviles; un HDD (Hard Disk Drive) usa platos giratorios y un cabezal mecánico. Esa diferencia impacta en velocidad, latencia, ruido, consumo y resistencia a golpes.

Velocidad: un HDD típico ofrece 100–200 MB/s sostenidos con latencias en milisegundos. Un SSD SATA ronda 500–550 MB/s; un SSD NVMe PCIe 3. alcanza ~3.000 MB/s y PCIe 4. puede superar 7.000 MB/s, con latencias en microsegundos.

Precio por GB: el HDD sigue siendo más barato por capacidad. En promedio, el SSD cuesta entre 2 y 4 veces más por gigabyte, según mercado y generación.