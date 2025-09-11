Merz quiere reforzar los servicios de inteligencia en un contexto de ataques híbridos

"Queremos que el BND juegue al más alto nivel", afirmó Merz en el marco de la presentación de Martin Jäger como nuevo presidente de los servicios de inteligencia exterior del país centroeuropeo.

Jäger, hasta ahora embajador de Alemania en Ucrania y que entre 2021 y 2023 fue jefe de la misión diplomática germana en Irak, sustituye al frente del BND a Bruno Kahl, quien lo ha dirigido en los últimos nueve años.

Merz se refirió a la necesidad de hacer un "cambio de paradigma en materia de seguridad política interior y exterior", algo a lo que tendrá que contribuir Jäger desde el BND.

El Ejecutivo, según Merz, contribuirá en esa misión con la creación de "un mejor marco jurídico para los servicios de inteligencia mediante la puesta en marcha de la tan esperada reforma de la ley de servicios de inteligencia".

Además, Merz destacó la relevancia del BND en un contexto en el que Alemania se defiende a diario de ataques híbridos, espionaje, sabotaje y campañas de desinformación, con "rivales sistémicos" que "cada vez son más agresivos", según los términos con los que le canciller aludió a naciones como Rusia o China.