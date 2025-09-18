Detenidas en el Reino Unido tres personas sospechosas de espiar para Rusia

Las detenciones las llevó a cabo el comando antiterrorista de la Met este miércoles en dos domicilios de la localidad de Grays (Essex), a las fueras de Londres, y fueron trasladados a una comisaría en la capital británica.

"A través de nuestro reciente trabajo de casos de seguridad nacional, estamos viendo un número cada vez mayor de quienes describiríamos como 'representantes' que están siendo reclutados por servicios de inteligencia extranjeros", dijo el comandante Dominic Murphy, jefe del comando antiterrorista de la Met.

Y recordó que dos jóvenes británicos esperan sentencia tras ser reclutados por el grupo de mercenarios Wagner para provocar un incendio en un almacén vinculado a Ucrania y que se enfrentan a "posibles largas penas de prisión", aunque recalcó que este caso no tiene ninguna relación con las detenciones.

Después de los arrestos, los agentes registraron ambos domicilios y posteriormente los tres detenidos fueron puestos en libertad bajo fianza policial con condiciones, mientras las investigaciones continúan en curso.

"Cualquiera que sea contactado y tentado a cometer actividades delictivas en nombre de un estado extranjero aquí en el Reino Unido debería reconsiderarlo. Este tipo de actividad será investigada, con consecuencias potencialmente muy graves para quienes sean condenados", señaló Murphy.