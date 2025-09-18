El Gobierno italiano refuerza la escolta de Meloni y de sus socios Salvini y Tajani

Roma, 18 sep (EFE).- El dispositivo de seguridad y la escolta de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha sido reforzado en los últimos días, así como el de sus dos vicepresidentes y socios de coalición, Matteo Salvini y Antonio Tajani.