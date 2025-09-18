El Gobierno italiano refuerza la escolta de Meloni y de sus socios Salvini y Tajani

Desde el inicio de la legislatura, en 2022, la jefa del Gobierno y sus aliados habían optado por una escolta de segundo nivel pero se ha decidido aumentarla tras el reciente asesinato del comentarista estadounidense Charlie Kirk, según avanzan medios locales.
El propio Tajani ha confirmado este jueves la noticia al margen de una comparecencia suya en el Senado y ha atribuido esta decisión al que "el clima no es de los mejores".
"Invito a todos a bajar el tono", dijo a los medios el vicepresidente y ministro de Exteriores.
El Ministerio del Interior italiano había enviado una circular el pasado viernes reclamando "revistar y eventualmente reforzar los perfiles en riesgo".
