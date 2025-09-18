Jordania suspende el tráfico en el cruce fronterizo con Cisjordania tras tiroteo mortal

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania anunció esta medida en un escueto comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial jordana Petra.

El ministro de Estado para Asuntos de Medios y portavoz del Gobierno, Mohamed Momani, declaró a este mismo medio que está haciendo seguimiento al incidente de seguridad en la otra parte del paso fronterizo de Al Karama (nombre árabe del paso de Allenby).

"Nuestras autoridades competentes siguen el asunto y anunciaremos cualquier detalle en cuanto se produzca", agregó en una escueta publicación en su cuenta oficial de X.

En el incidente murieron dos israelíes, de 20 y 60 años, tras ser tiroteados por el conductor de un camión que transportaba ayuda humanitaria para Gaza cerca del cruce fronterizo de Allenby, entre Cisjordania y Jordania, según la versión del Ejército israelí.

El servicio de emergencias israelí Magem David Adom (MDA) confirmó que el atacante fue "neutralizado" en el lugar y explicó que cuando llegaron se encontraron con dos hombres inconscientes con heridas de bala.

El cruce de Allenby atiende principalmente a palestinos residentes en Cisjordania, quienes no reciben permiso para volar al extranjero a través del Aeropuerto Ben Gurión de Israel, y por él entran también camiones jordanos de camino a la Franja de Gaza.