Dispositivos de inteligencia artificial que mejoran la vida de los adultos mayores

Con una población global envejecida que supera los 1.4 mil millones, los dispositivos de inteligencia artificial emergen como solución clave, ofreciendo compañía, monitoreo y asistencia, transformando la experiencia de vida de las personas mayores y abordando sus necesidades críticas.

Por Carolina Sales
10 de octubre de 2025 - 09:52
Hombre adulto con auriculares inalámbricos trabajando concentrado en su laptop desde el sofá de casa. La imagen transmite productividad, flexibilidad y comodidad, ideal para contenido sobre teletrabajo, freelancers, tecnología para adultos o estilos de vida modernos y conectados. Muestra un ambiente hogareño con buena luz natural.
Hombre adulto con auriculares inalámbricos trabajando concentrado en su laptop desde el sofá de casa.

La población envejecida crece rápido en muchas partes del mundo, lo que incrementa la demanda de soluciones que permitan una vida más segura, independiente y digna para las personas mayores. Los dispositivos basados en IA (inteligencia artificial) están emergiendo como una respuesta prometedora. A continuación, algunos tipos, ejemplos reales, beneficios y retos.

Tipos de dispositivos IA útiles para adultos mayores

  1. Robots de compañía / asistentes sociales: estos robots hablan, reconocen voz, recuerdan eventos o rutinas, pueden hacer videollamadas, dan compañía emocional, e incluso detectan cambios comportamentales.
  2. Sensores y plataformas de monitoreo del hogar: estos dispositivos recogen datos sobre movimientos, rutinas, calidad del sueño, detección de caídas, etc., para anticipar problemas y alertar sobre situaciones de riesgo.
  3. Asistentes de voz y asistentes virtuales: dispositivos como Alexa, Google Assistant, Siri, u otros personalizados, que pueden facilitar tareas cotidianas, recordatorios, controlar luces, cerraduras, hacer llamadas, etc. Son útiles especialmente cuando la movilidad física o la vista limitada impiden usar dispositivos con pantallas pequeñas o botones complicados.
  4. Dispositivos de ayuda médica remota y gestión de medicamentos: dispensadores inteligentes que recuerdan al usuario cuándo tomar su medicación y alertan si se omite una dosis.– Monitores de signos vitales que pueden enviar los datos al médico o a un familiar, reduciendo la necesidad de visitas presenciales y permitiendo intervención temprana si algo va mal.
  5. Robótica de asistencia física y movilidad: dispositivos que ayudan con la locomoción, subir/bajar escaleras, levantarse de la cama, tareas repetitivas, etc. Por ejemplo, bastones inteligentes, sillas de ruedas automatizadas, exoesqueletos ligeros, brazos robóticos para asistir en la alimentación.

Beneficios principales

  • Mayor independencia: permiten que muchos adultos mayores vivan solos más tiempo, sin depender continuamente de cuidadores.
  • Prevención de riesgos: caídas, errores con medicina, deshidratación, incidentes domésticos. Las alertas tempranas pueden marcar la diferencia.
  • Mejor salud mental: compañía virtual, interacción social, menos aislamiento, estimulación cognitiva.
  • Facilidad para cuidadores: menos necesidad de supervisión constante, posibilidad de monitorizar a distancia, enfocarse en intervenciones cuando realmente son necesarias.
  • Mejor uso de los recursos sanitarios: Reducen hospitalizaciones, visitas de emergencia, permiten seguimiento remoto.

Retos y consideraciones

  • Privacidad y datos: muchos dispositivos recolectan información muy personal (movimiento, voz, comportamiento). Hay que asegurarse de que los datos estén bien protegidos, con consentimiento claro.
  • Costo: algunos dispositivos son caros, y puede ser barrera para personas con recursos limitados.
  • Usabilidad: interfaces complicadas, pantallas pequeñas, comandos poco intuitivos, pueden frustrar o resultar inaccesibles para personas con visión reducida, problemas cognitivos, o poca familiaridad tecnológica.
  • Dependencia excesiva: existe el riesgo de que se reduzca la interacción humana si se confía demasiado en máquinas.
  • Precisión y fiabilidad: los algoritmos pueden equivocarse, por ejemplo en detectar caídas falsamente o ignorar eventos reales, lo que puede generar tanto falsas alarmas como riesgos reales.

Si bien estos dispositivos de inteligencia artificial representan un enorme avance y facilitan la vida diaria de las personas mayores, nada reemplaza la calidez humana. La tecnología puede asistir, alertar y acompañar, pero la presencia de familiares, amigos o cuidadores sigue siendo esencial. La supervisión humana garantiza seguridad, atención emocional y, sobre todo, ese vínculo afectivo que ningún algoritmo puede replicar.

