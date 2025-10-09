¿Cómo hacer una foto retrato para tu curriculum con Gemini?

Antes, lograr una foto de perfil profesional implicaba contratar fotógrafo, elegir vestuario y coordinar una sesión de estudio: un proceso caro y complicado. Con la llegada de herramientas de IA como Google Gemini, esa barrera cayó. Ahora es posible tomar una selfie en condiciones cotidianas y convertirla en un retrato apto para entornos corporativos gracias a prompts precisos que instruyen a la IA sobre fondo, vestimenta e iluminación.

Esta democratización es especialmente útil para quienes solo cuentan con fotos informales, pero quieren proyectar profesionalismo sin gastar una fortuna. El resultado, bien administrado, puede ser indistinguible de una sesión tradicional y ofrece además la ventaja de iterar hasta afinar el estilo que necesita tu marca personal.

La clave está en el prompt: instrucciones detalladas para resultados fotorrealistas

El secreto no está en la tecnología, sino en cómo le hablás a la IA. Subir una buena selfie es necesario, pero la diferencia la hace un prompt específico que indique fondo, vestimenta, iluminación y atmósfera.

En sus redes sociales, Gemini dejó el prompt para que puedas convertir tus selfies en fotos profesionales:

“Una foto de perfil profesional, de alta resolución, que conserve la estructura facial exacta, la identidad y los rasgos clave de la persona en la imagen de entrada. El sujeto está encuadrado desde el pecho hacia arriba, con suficiente espacio sobre la cabeza y área negativa, asegurando que la parte superior de la cabeza no esté recortada. La persona mira directamente a la cámara, y su cuerpo también está orientado de frente a ella. Está estilizada como para una sesión de fotos profesional en estudio, usando un blazer de estilo smart casual. El fondo es un estudio neutro de color sólido ‘#141414’. Tomada desde un ángulo alto con iluminación de estudio suave, difusa y brillante, que ilumina delicadamente el rostro y crea un sutil reflejo en los ojos, transmitiendo claridad. Capturada con un lente de 85 mm f/1.8, con poca profundidad de campo. Se observan detalles nítidos en la textura de la tela del blazer, hebras individuales de cabello y textura de piel natural y realista. La atmósfera transmite confianza, profesionalismo y cercanía. Gradación de color cinematográfica limpia y luminosa, con un toque sutil de calidez y tonos equilibrados, asegurando una sensación pulida y contemporánea”.

Con este prompt y siguiendo las indicaciones específicas, podés conseguir tu foto profesional.

Pasos concretos:

Abrir la app Gemini. Subir una selfie reciente, con buena luz natural. Pegar el prompt (guardar una versión modelo para reutilizar). Generar la imagen y descargar la versión final; repetir ajustes si es necesario.

Consejo profesional (y realista): sé específico pero razonable. Pedir “aparentar 20 años menos” o cambiar rasgos faciales puede producir resultados poco naturales. Y aunque la tecnología agiliza todo, revisá siempre las políticas de uso de la plataforma y evita presentar imágenes que puedan inducir a error sobre tu identidad.

Si sabés escribir un buen prompt, podés dejar la corbata (y al fotógrafo) en casa. La herramienta no reemplaza una estrategia de marca personal, pero sí baja la fricción: menos logística, más resultados — y todo eso desde el bolsillo del pantalón.