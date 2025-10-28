Más de un millón de usuarios de ChatGPT mostraron interés en el suicidio, según OpenAI

OpenAI ha revelado que más de un millón de usuarios de ChatGPT han expresado intenciones suicidas, generando un urgente debate sobre las implicaciones éticas y de seguridad en la inteligencia artificial, especialmente tras la trágica muerte de un adolescente californiano.