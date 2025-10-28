Von der Leyen tilda de "provocación" los incidentes con globos en el espacio aéreo lituano

"Esto es una provocación, es una amenaza híbrida que no podemos tolerar", dijo Von der Leyen en una rueda de prensa conjunta en Estocolmo con los jefes de Gobierno de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia en el marco de la cumbre anual del Consejo Nórdico.

Von der Leyen señaló que las incursiones son un argumento más para apoyar el plan de rearme europeo para 2030 y la iniciativa de un nuevo sistema antidrones conjunto.

Las autoridades lituanas anunciaron el domingo el cierre indefinido de su frontera con Bielorrusia, poco después de que los aeropuertos de Kaunas y Vilna suspendiese de nuevo sus operaciones por globos meteorológicos, supuestamente utilizados para el contrabando de cigarrillos, que volaban hacia el espacio aéreo lituano desde Bielorrusia.

"Independientemente de lo que sea, no toleraremos ninguna incursión en nuestro espacio aéreo, en nuestro territorio", afirmó Von der Leyen, que mostró su solidaridad con Lituania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los incidentes en el espacio aéreo lituano ocurren semanas después del avistamiento de drones junto a varias instalaciones militares y aeropuertos daneses, que suspendieron temporalmente sus operaciones y que las autoridades de ese país calificaron de ataque híbrido, atribuyéndolos a un "actor profesional".

Preguntada por si Dinamarca había avanzado en la investigación, su primera ministra, Mette Frederiksen, aludió a las dificultades de determinar el origen y enmarcó los incidentes en los ataques híbridos en Europa en los últimos años, apuntando indirectamente a Rusia.

"Es extremadamente difícil sacar una conclusión y eso es parte también de la guerra híbrida, no poder saber quién está detrás", dijo Frederiksen en la misma comparecencia, apelando a la necesidad de ver el "patrón" e incluyendo ahí campaña de desinformación, uso de inmigrantes e intentos de desestabilizar elecciones.