05 de noviembre de 2025 - 08:36

Reddit y Kick entran en la lista de prohibidos: ¿cambio real o solo simbólico en Australia?

Niño de 14 años posa en su casa cerca de Gosford mientras mira la aplicación de Instagram en su teléfono móvil. El popular sitio web de redes sociales Reddit y el gigante de la transmisión Kick se añadirán a una lista de sitios web prohibidos para menores de 16 años en Australia a partir del próximo mes, según anunció Canberra el 5 de noviembre
Australia impone desde diciembre la prohibición de acceso a Reddit y Kick para menores de 16 años, obligando a plataformas como Facebook e Instagram a actuar ante un panorama que muchos expertos consideran insuficiente frente a los peligros de las redes sociales.

Por AFP

La popular plataforma de redes sociales Reddit y el gigante del streaming Kick serán incluidos en diciembre en la lista de sitios prohibidos para menores de 16 años en Australia, anunció Canberra el miércoles.

A partir del 10 de diciembre, Australia obligará a plataformas como Facebook, Instagram y TikTok remover a usuarios menores de 16 años, bajo pena de multa de hasta 49, 5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses) si no lo hacen.

Kick y el foro en internet Reddit serán incluidos en la nueva legislación, anunció el miércoles la ministra de Comunicaciones, Anika Wells.

“Las plataformas de internet utilizan tecnología para llegar a niños con un control escalofriante”, declaró Wells a periodistas.

“Simplemente les pedimos que utilicen esa misma tecnología para darle seguridad a los niños en Internet”, agregó.

¿Legislación meramente simbólica?

Las restricciones australianas despertaron interés internacional, con reguladores en todo el mundo que buscan formas de hacerle frente a los peligros de las redes sociales.

Se trata de una de las medidas más estrictas del mundo, pero expertos temen que la legislación sea meramente simbólica.

Plataformas como Roblox, Discord y WhatsApp estarán fuera de las restricciones, mientras que el sitio de streaming Twitch está bajo revisión.

No obstante, Wells indicó que la lista de plataformas vedadas no es fija y puede cambiar.