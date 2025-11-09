Tres detenidos en la India por presunta conspiración para cometer atentados en el país

Según un comunicado de la ATS citado por la agencia india ANI, los sospechosos fueron detenidos en la ciudad de Ahmedabad durante una operación en la que las autoridades incautaron varias armas de fuego, munición y otros materiales.

Los tres se encontraban bajo vigilancia desde hacía un año y fueron arrestados mientras presuntamente suministraban armas, añadió el comunicado.

De acuerdo con la información difundida, los arrestados estarían implicados en una conspiración para llevar a cabo ataques en diferentes regiones del país, aunque las autoridades no ofrecieron detalles sobre los posibles objetivos ni la magnitud del plan.

La ATS de Gujarat ha realizado varios operativos similares este año, entre ellos la detención de presuntos miembros de la organización Al Qaeda en el Subcontinente Indio (AQIS), vinculados a actividades de adoctrinamiento en línea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La India ha registrado en los últimos años varios atentados y operaciones antiterroristas en diferentes estados, principalmente en el norte y el oeste del país, atribuidos a grupos islamistas radicales y a insurgencias locales.

Los atentados de Bombay de 2008, en los que murieron más de 160 personas, y el ataque el pasado abril en la localidad de Pahalgam, en la Cachemira administrada por la India, que causó una veintena de víctimas y elevó la tensión al máximo con Pakistán, figuran entre los más graves en la historia reciente del país.