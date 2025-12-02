Buzz Py: la aplicación para conocer la ubicación del transporte público

La aplicación Buzz Py está disponible para Android e iOS y se trata de una plataforma que permite a los pasajeros visualizar la ubicación de los buses en tiempo real, al igual que conocer la hora estimada de llegada y salida.

“La aplicación surge como una respuesta tecnológica a una necesidad ciudadana: contar con información clara y accesible para desplazarse con tranquilidad por el Área Metropolitana en tiempo real. No es solo un mapa: es una red de confianza entre pasajeros, empresas y autoridades. Integra paradas digitales, rutas oficiales y monitoreo en tiempo real, con una interfaz simple, accesible y enfocada en el pasajero”, explicó Alejandra Montiel, de la Agencia Sinapsis, una de las creadoras de esta app.

Asimismo, la interfaz de Buzz PY fue diseñada con íconos intuitivos, contraste alto y lenguaje claro para que sea accesible a la mayor cantidad de personas.

“No requiere registro previo y permite acceder a la información en pocos pasos. Como complemento, se realizan campañas educativas y apoyo físico en paradas digitales para asistir a nuevos usuarios", aseguran.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Reforma del transporte público: mayoría abusiva de colorados no escucha a gremios

Funcionamiento de Buzz Py

La aplicación está alineada a los estándares internacionales y se alimenta de sistemas de GPS instalados en los buses. También realiza una verificación cruzada con puntos de control y tiempos de viaje promedios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El sistema aprende de los patrones de circulación y mejora su exactitud de manera progresiva con el uso diario y la retroalimentación de los propios pasajeros”, detallan.

En cuanto a la información de itinerarios, por ahora reúne datos de dos empresas del transporte público, Magno S.A. y San Isidro S.R.L.; sin embargo, el objetivo es ampliar progresivamente la participación de más líneas y servicios, por lo que las empresas interesadas pueden sumarse a la iniciativa.

En próximas fases también se prevé incorporar servicios como recarga de saldo, botón de pánico en casos de acoso, robos o malestar físico y planificación avanzada de viajes. “El objetivo es convertir BUZZPY en una plataforma integral de movilidad, alineada con la visión de un transporte público más moderno, transparente y centrado en el pasajero”, adelantan.

Lea más: Transporte público: choferes advierten huelga inminente y denunciarán “atropellos” ante la OIT