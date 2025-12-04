¿Te imaginás pagar en una tienda con unos lentes de IA?

En China, los usuarios de gafas de inteligencia artificial pueden pagar en una tienda con solo mirar al código QR y activar un comando de voz con una frase clave. Una sofisticada tecnología con la que las empresas fabricantes buscan conquistar el creciente mercado local e internacional.

El interés por las gafas inteligentes se dispara en el mundo después de más de una década de promesas incumplidas, gracias a los avances en la IA.

El gigante estadounidense Meta lidera el mercado, pero numerosas empresas chinas -desde gigantes como Alibaba y Xiaomi hasta emergentes como Rokid and XREAL- intentan conquistar al gran público con estos accesorios con procesador y IA integrada.

Otras funciones

Con esta tecnología, la gestualidad del rostro convierte las gafas en un asistente virtual capaz de tomar fotos, reconocer objetos o hacer traducciones, entre otras funciones que se activan con la inclinación de la cabeza, el tono de voz, mirar un punto fijo o alguna orden táctil.

“Las ventajas de China son evidentes”, declaró a la AFP el jefe ejecutivo de Rokid, Misa Zhu, tras un reciente lanzamiento en la ciudad oriental de Hangzhou.

“El ecosistema y su cadena de suministros están en China, y China produce mucho”, afirmó.

Ventaja de China

Internamente, las empresas chinas tienen una clara ventaja porque los servicios de Meta están bloqueados y se puede acceder solo con un VPN.

El país es un mercado potencialmente masivo y lucrativo para la tecnología portátil.

La venta de gafas inteligentes habría crecido 116% en 2025, según la empresa de inteligencia de mercado IDC.

La vida cotidiana en China está altamente digitalizada, e incluso los ancianos utilizan teléfonos inteligentes para todo, desde pagos hasta transporte.

La infraestructura china de internet, como los códigos QR de pago en tiendas, “ya está más desarrollado que en Europa y Estados Unidos”, aseguró Zhu.