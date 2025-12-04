Usá la tecnología para probar cómo quedan distintas decoraciones navideñas en tu hogar

Google te muestra cómo utilizar su herramienta de inteligencia artificial (IA) Gemini para crear la deco adecuada para cada espacio que desees, ya sea tu sala, la entrada de tu casa, tu negocio y más.

“Visualiza cómo podrías decorar tus espacios en un 1, 2, 3 con #NanobananaPRO“, se lee en un post de Google en español @googleespanol, con un ejemplo de cómo hacerlo.

Aprovechá la temporada navideña para probarlo y creá la deco perfecta sabiendo de antemano si funciona a tu gusto o no.

Lea más: Google lanza un nuevo modelo de generación de imágenes con IA gratis

Cómo hacerlo

Entrá a tu app de Gemini, subí la foto del espacio que vas a decorar y de los objetos que querés agregar, y pedile a Gemini que genere una imagen con ellos decorando tu espacio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Visualiza cómo podrías decorar tus espacios en un 1, 2, 3 con #NanobananaPRO🍌



Solo GUARDA este PROMPT, sube la foto del espacio que vas a decorar y de los objetos que quieres agregar, y pídele a Gemini que genere una imagen con ellos decorando tu espacio.



👉Por ejemplo:… pic.twitter.com/Ky8srrjkiF — Google en español (@googleespanol) December 3, 2025

Un prompt adecuado para esto puede ser: “Redecora la foto de mi dormitorio usando estos otros objetos“.

Otra opción: “Redecora la foto de mi dormitorio usando estos otros objetos de manera armoniosa, manteniendo proporciones y perspectiva realista. Distribuir los elementos de forma estética, sin superponer objetos innecesariamente”.