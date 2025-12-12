Plataforma Reddit recurre contra pionera ley australiana sobre redes sociales

El país se convirtió esta semana en el primero del mundo en prohibir a los niños y adolescentes el acceso a una serie de aplicaciones y sitios web populares, entre ellos Facebook, YouTube, Instagram y X.

Las empresas tecnológicas que no cumplan con la legislación, considerada histórica, se enfrentan a multas equivalentes a 33 millones de dólares estadounidenses.

Los documentos presentados ante los tribunales por la estadounidense Reddit cuestionan la validez de la nueva reglamentación, ya que “infringe la libertad implícita de comunicación política”, y solicitan su revisión por parte del Tribunal Supremo de Australia.

Plataforma exenta

La demanda también argumenta que la empresa debería quedar exenta de la lista de plataformas prohibidas por Canberra, al alegar que se trata de un foro de debate en línea dirigido a adultos.

“A diferencia de otras plataformas incluidas en esta ley, la gran mayoría de los usuarios de Reddit son adultos, no comercializamos ni dirigimos publicidad a menores de 18 años”, afirmó la compañía en un comunicado.

Un portavoz de Reddit afirmó que la verificación de la edad por parte de las plataformas plantea serios problemas de privacidad, ya que la recopilación de datos personales conlleva el riesgo de fugas o piratería informática.

Críticas a la ley pionera

Reddit criticó la ley por “no dar en el blanco en la protección de los jóvenes en internet”.

“Aunque cumpliremos con esta ley, tenemos la responsabilidad de compartir nuestra perspectiva y velar por que sea revisada por los tribunales”, afirmó.

Ese foro virtual, compuesto por miles de comunidades especializadas, ya había advertido en vísperas de la entrada en vigor del veto el 10 de diciembre que la medida del gobierno era “jurídicamente errónea”.

Preocupación de Meta

No es la única empresa tecnológica que condena la prohibición: Meta, la matriz de Facebook e Instagram, también expresó su preocupación por que los adolescentes pudieran acudir en masa a rincones más oscuros y menos regulados de internet en busca de conexión con sus compañeros.

Un portavoz del gobierno australiano afirmó el viernes que las autoridades están “del lado de los padres y los niños australianos, no de las plataformas” .

El caso de Reddit es independiente del presentado por un grupo de defensa de los derechos en internet a principios del mes pasado, que también pretende revocar la legislación por considerarla un ataque “injusto” a la libertad de expresión.