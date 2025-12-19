Aprendé estas tres nuevas funciones de la IA de Google

Google presentó algunas novedades ideales para esta temporada navideña.
Una de ellas es la creación de tarjetas personalizadas. Subí cualquier foto y pedile a Gemini³ que la reimagine. “Convertí una simple instantánea en una escena festiva: colocá a tu familia en un trineo o agregá fuegos artificiales a la foto de tu gato”, es la nueva sugerencia de Google Gemini.
Buscar regalos
Otra opción es el atajo para buscar regalos. ¿Viste una idea para un regalo en las redes sociales o en la vida real? Presioná el ícono de Lens⁴ en la app de Google y tomá una foto o subí una captura de pantalla para encontrar dónde comprar ese mismo artículo o uno similar.
Un nuevo centro de creatividad en Google Fotos
“La nueva pestaña Crear² reúne todas tus herramientas creativas en un solo lugar”. Con solo unos toques, podrás convertir fotos festivas en un video de recuerdos o en un collage divertido para compartir, según señalan desde Google.
