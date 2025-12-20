La alternativa china a Nvidia, Moore Threads, lanza nuevos chips tras salir a bolsa

Según el portal de noticias económicas Caixin, Moore Threads afirma que los nuevos chips mejoran los resultados de la anterior generación de Nvidia tanto en adiestramiento como en inferencia para modelos de lenguaje extenso de IA, multiplicando además por diez la eficiencia energética con respecto a sus propios productos previos.

"Estos productos mejorarán de manera significativa la velocidad de computación y las capacidades de clase mundial a las que todos los programadores aspiran", indicó el fundador y consejero delegado de la tecnológica, Zhang Jianzhong, en declaraciones citadas por Bloomberg.

"Esperamos que puedan satisfacer las necesidades de más programadores en China para que ya no tengan que esperar a productos extranjeros avanzados", recalcó durante una conferencia en Pekín el empresario, que fundó Moore Threads en 2020 tras trabajar precisamente 14 años en Nvidia, a la que Washington no permite exportar sus chips más avanzados a China.

Los nuevos chips de Moore Threads llevarán la denominación Huashan y se situarán entre los Hopper y Blackwell de Nvidia en múltiples parámetros, aunque Zhang aseguró que superan a ambas generaciones de la actualmente empresa más valiosa del mundo en materia de capacidad de acceso a memoria.

La compañía es una de las tecnológicas locales que se han beneficiado de la salida forzada de Nvidia del mercado chino, y el pasado día 5 protagonizó una sonada salida a bolsa, con sus títulos abriendo en Shanghái con un valor casi seis veces superior al que había fijado para la oferta pública. Hasta ahora, acumula una subida del 481 %.

La salida a bolsa de Moore Threads, valorada en unos 1.130 millones de dólares, es la segunda mayor de este año en la China continental, y también fue la segunda que más inversores ha atraído en el territorio desde 2022.

Según la prensa local, el frenesí por obtener acciones de Moore Threads reflejó la postura del Gobierno chino, que situó la autosuficiencia tecnológica como prioridad en el próximo plan quinquenal (2026-2039), en el marco de la guerra comercial que mantiene desde hace años con EE. UU. y que se ha recrudecido este año tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

De hecho, otra tecnológica considerada entre las alternativas chinas a Nvidia, MetaX, debutó en bolsa esta misma semana superando incluso los guarismos de Moore Threads, al multiplicar casi por ocho su valor en su primera jornada de cotización y registrar un exceso de ofertas por sus acciones incluso mayor, de casi 3.000 veces.

No obstante, ambas compañías todavía arrojan pérdidas y no esperan alcanzar rentabilidad hasta 2026 en el caso de MetaX y un año más tarde en el de Moore Threads.