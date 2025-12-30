Fiscalía de Ecuador volverá a vincular a líder de disidencia de FARC a caso de blanqueo

El Ministerio Público explicó en un comunicado que la Sala Especializada Anticorrupción aceptó una apelación a la prisión preventiva impuesta a Gerente, su esposa y dos personas más por este caso, por lo que "se declaró la nulidad de la audiencia de vinculación".

Por esa razón, pidieron una nueva fecha para imputarlo, y un juez determinó que sea el próximo lunes.

El pronunciamiento de la Fiscalía se dio después de que, por la mañana, el presidente Daniel Noboa anunció que Gerente estaba siendo extraditado a Ecuador "para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares en Alto Punino", una masacre ocurrida en la Amazonía el pasado 9 de mayo y que el Gobierno atribuyó a Comandos de la Frontera.

Noboa publicó ese mensaje compartiendo una noticia del medio Ecuavisa, que el pasado 7 de diciembre informó que Gerente, a quien habían detenido en Abu Dabi en junio, había salido libre bajo fianza, lo que se habría puesto en evidencia en esa audiencia de apelación.

"Se acabó su libertad 'bajo fianza'. Gracias al trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación con Emiratos Árabes Unidos, alias 'El Gerente', líder de los Comandos de la Frontera, objetivo de alto valor, está en camino a Ecuador", anunció el mandatario. Está previsto que llegue al país sobre la medianoche.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró que sobre Gerente "pesa una orden de prisión preventiva y un llamamiento a juicio" dentro de un caso de delincuencia organizada, también relacionado con Comandos de la Frontera, "por lo que el procesado llegará al país a cumplir dicha medida".

En septiembre pasado, la justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva contra quince personas detenidas en el marco de un operativo en el que se incautaron 103 bienes presuntamente de los Comandos de la Frontera, pues se presume que lavaron activos por más de 354 millones de dólares, según indicó en ese entonces el Ministerio Público.

Noboa aseguró entonces que se trataba del "mayor golpe a las economías criminales en la historia de Ecuador".

El ministro del Interior, John Reimberg, anotó que la organización delictiva se dedicaba presuntamente al lavado de activos, principalmente en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia y Perú, y que era liderada por Gerente, "quien es responsable de la muerte de policías, militares y civiles", añadió.