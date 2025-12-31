Bruselas afirma estar preparada para afrontar amenazas híbridas, tras incidente en Báltico

"La Comisión Europea está siguiendo de cerca el más reciente incidente sobre daños en un cable en el mar Báltico. Junto con los Estados miembros y la OTAN, estamos preparados para hacer frente a las amenazas híbridas", escribió en sus redes sociales.

Añadió que en línea con el plan de acción sobre seguridad de cables, la CE financiará un centro para monitorizar "amenazas a los cables submarinos" y permitir "respuestas rápidas en el área del mar Báltico".

Aseguró, asimismo, que estará disponible más financiación para la reparación de cables "a principios de 2026".

"También seguimos trabajando en la caja de herramientas sobre seguridad de los cables con los Estados miembros y colaborando con la industria en el ámbito de los cables inteligentes", apuntó.

La Policía finlandesa anunció este miércoles que está investigando a un buque como sospechoso de la posible rotura de un cable submarino de telecomunicaciones en el mar Báltico que conecta Finlandia y Estonia, en lo que podría ser un nuevo episodio de sabotaje de infraestructuras críticas en la zona.

La Policía, en colaboración con otras autoridades, inició la investigación después de que la teleoperadora finlandesa Elisa notificara en esta jornada que había detectado una avería en uno de sus cables submarinos dentro de la zona económica exclusiva de Estonia.

La Guardia de Fronteras identificó al buque sospechoso de provocar la avería y más tarde envió a la zona una patrullera y un helicóptero, que retuvieron al buque tras constatar que navegaba con una de sus anclas sumergidas en el mar.

Según el comunicado de la Policía, la guardia fronteriza ordenó al buque que izara el ancla y se trasladara a un fondeadero en aguas territoriales finlandesas.

La Fiscalía General ha presentado una acusación formal contra el buque, al que considera sospechoso de un delito grave de sabotaje y otro de interferencia agravada en las comunicaciones.

Entre tanto, las autoridades de Estonia reconocieron hoy la existencia de problemas en cinco cables de telecomunicaciones submarinos, incluido el que dio lugar a la investigación en Finlandia, aunque Tallín indicó que no se notan efectos negativos.

Según el Ministerio de Justicia y Asuntos Digitales de Estonia, los problemas en cuatro de los cables probablemente se deban "a las condiciones meteorológicas adversas", pero la rotura entre Estonia y Finlandia, detectada esta madrugada, podría estar relacionada con el paso del buque entre la zona económica exclusiva (ZEE) de Estonia y la de Finlandia.