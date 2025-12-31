La compra de Telefónica de Argentina espera una definición a diez meses de la adquisición

El pasado 24 de febrero, Telecom Argentina compró Telefónica Móviles Argentina (TMA) por 1.245 millones de dólares, de los cuales pagó en efectivo 1.119 millones tras descontar la deuda por 126 millones que el grupo español tenía con su filial.

Apenas anunciada la transacción, el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, dio intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, regulador de las telecomunicaciones en Argentina) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD, actualmente Autoridad Nacional de la Competencia) para evaluar si la operación constituye o no la formación de un monopolio.

Fuentes oficiales consultadas por EFE señalaron que, si se determina que existe una posición dominante como consecuencia de la fusión, Telecom deberá ceder o vender activos en uno o más segmentos del negocio.

Telecom y Telefónica han dominado el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1990 el gobierno del entonces presidente argentino, Carlos Menem (1989-1999), privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

La compra de Telefónica por parte de Telecom fue objetada ante el regulador por dos empresas: Claro -filial de América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, que presta servicios de telefonía móvil y de internet; y Telecentro, que da servicio de internet y televisión de pago.

El 21 de marzo, la Secretaría de Industria y Comercio ordenó a Telecom abstenerse de avanzar en la fusión con TMA hasta tanto no concluyera la investigación del Enacom y de Defensa de la Competencia.

Telecom apeló esa decisión y el 5 de junio la Justicia suspendió la medida dictada por el Gobierno.

El 19 de junio la CNDC emitió un informe en el que objetó la operación por "riesgos significativos" para la competencia: se elimina uno de los tres principales operadores de telefonía móvil del país, quedando solo Telecom (con una participación del 58 %) y Claro (42 %).

La CNDC también advirtió sobre la acumulación de espectro radioeléctrico por parte de Telecom; la posición superior al 40 % en telefonía fija en muchas ciudades; y posiciones dominantes en el mercado de paquetes integrados de telefonía, internet y televisión y en el segmento de servicios corporativos.

El 5 de agosto Telecom hizo una presentación ante la CNDC en la que rechazó los argumentos de la objeción, pero mostró su predisposición a asumir "posibles compromisos que atienden a las preocupaciones" señaladas en el informe.

En el sector se espera un dictámen final inminente sobre la operación, pero fuentes oficiales consultadas por EFE señalaron que "por el momento" no hay novedades sobre el asunto.

"Si bien no puede asegurarse el resultado de la revisión por parte de las autoridades regulatorias sobre la adquisición de TMA, la sociedad y sus asesores legales cuentan con sólidos argumentos para sustentar su posición", aseveró en noviembre Telecom en la presentación de su último estado financiero.

Telecom Argentina, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo de medios Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez).

Al 30 de septiembre último, Telecom poseía 2,7 millones de líneas de telefonía fija; 20,3 millones de clientes móviles en Argentina y 2,7 millones en Paraguay; 4,1 millones de accesos fijos a internet; y 3,4 millones de abonados a servicios de televisión en Argentina, Uruguay y Paraguay.

En tanto, TMA contaba con 2,1 millones de líneas de telefonía fija; 19,1 clientes móviles, 1,6 millones de accesos fijos a internet; y casi 400.000 abonados a servicios de televisión.