Airbus logra un contrato para fabricar 340 satélites de la constelación OneWeb de Eutelsat

El fabricante aeronáutico europeo, que no dio precisiones sobre el monto de la transacción, indicó en un comunicado que estos satélites se fabricarán en la nueva línea de producción que ha puesto en marcha en las instalaciones de su división de defensa y espacio de Toulouse (sur de Francia).

La constelación OneWeb de Eutelsat ofrece conectividad de alta velocidad y baja latencia con una cobertura por todo el mundo y está formada actualmente por más de 600 satélites en 12 planos orbitales sincronizados a 1.200 kilómetros sobre la tierra.

Los nuevos satélites encargados a Airbus contribuirán a la continuidad operativa y vendrán a reemplazar a los de los primeros lotes que llegan al final de su vida útil.

El fabricante destacó que, además, integrarán "mejoras tecnológicas" como canalizadores digitales avanzados que les dotarán de mejores capacidades de procesamiento y de "una mayor eficiencia y flexibilidad".

Con ellos, Eutelsat espera evaluar nuevas oportunidades de negocio, en particular a través de capacidades de embarque para cargas útiles alojadas.