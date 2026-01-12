Regulador británico abre una investigación a X por imágenes sexualizadas creadas con Grok

La investigación se inició tras recibir quejas de que la cuenta Grok AI en X se ha utilizado para crear y difundir imágenes de personas desnudas -lo que podría constituir "abuso de imágenes íntimas o pornografía"- así como contenido sexualizado de menores, que podría ser considerado "material de abuso sexual infantil".

Ofcom dijo en un comunicado que el 5 de enero contactó a X y fijó un plazo hasta el 9 de enero para que explicara las medidas adoptadas para proteger a sus usuarios en el Reino Unido.

Tras recibir una respuesta, el regulador decidió abrir la investigación para determinar si X ha evaluado los riesgos de exposición a contenido ilegal, tomado medidas para prevenirlos y protegido la privacidad de los ciudadanos.

En caso de incumplimiento, puede exigir medidas correctivas o imponer multas de hasta 18 millones de libras (casi 21 millones de euros) o el 10 % de los ingresos mundiales -la cifra que sea mayor-, y en situaciones graves solicitar a un tribunal bloqueos de acceso o restricciones a anunciantes y proveedores de pago.

Un portavoz de Ofcom declaró que las denuncias de que Grok genera y comparte imágenes no consensuadas y material sexual infantil son "profundamente preocupantes" y aseguró que irá informado sobre el avance de la investigación, que podría llevar semanas.

La ministra británica de Tecnología, Liz Kendall, que se mostró muy crítica con la plataforma del multimillonario Elon Musk, comparecerá ante el Parlamento para exponer la posición del Gobierno.