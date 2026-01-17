Configuración de accesibilidad: las joyas ocultas en tu iPhone y Android

Un tesoro escondido en Ajustes

La mayoría de usuarios nunca entra en ese apartado. “Lo asociamos solo a personas ciegas o sordas, y pensamos que no es para nosotros”, resumen especialistas en inclusión digital.

Sin embargo, la accesibilidad ya no es un extra: es el lugar donde Apple y Google esconden muchas de sus mejores ideas.

En iPhone está en Ajustes > Accesibilidad. En Android suele aparecer como Ajustes > Accesibilidad o dentro de Ajustes adicionales. El nombre cambia un poco según la marca, pero el impacto es el mismo.

iPhone: de leer la pantalla a tocar el celular por detrás

En el iPhone, una de las funciones estrella es VoiceOver, un lector de pantalla que describe en voz alta todo lo que aparece: botones, mensajes, notificaciones. Nació para personas ciegas, pero también ayuda a quienes tienen cansancio visual o quieren descansar la vista mientras revisan correos o redes.

Otra herramienta poderosa es el Zoom y los ajustes de Tamaño del texto y Pantalla y tamaño del texto. Permiten agrandar letras, aumentar contraste, usar texto en negrita o reducir el brillo de los blancos. Detalles que, para quien tiene baja visión, significan la diferencia entre poder leer un mensaje sin esfuerzo… o no leerlo.

Entre las “joyas ocultas” más celebradas está Tocar atrás: al dar dos o tres toques en la parte trasera del iPhone, el celular puede hacer una captura de pantalla, abrir la linterna o ejecutar un atajo. Para personas con movilidad reducida es una puerta de acceso rápida; para el resto, una comodidad adictiva.

También destacan Reconocimiento de sonidos (el iPhone avisa si detecta un timbre, un llanto de bebé o una alarma) y los Sonidos de fondo, que reproducen lluvia o ruido blanco para ayudar a concentrarse o dormir.

Android: subtítulos instantáneos y avisos sonoros

En Android, la función central es TalkBack, el lector de pantalla de Google. Con gestos sencillos, la persona se mueve por la interfaz y el móvil va leyendo en voz alta cada elemento. Marcas como Samsung o Xiaomi añaden sus propias capas, pero la idea es la misma: que usar el teléfono sin mirar sea posible.

Otra herramienta que marca diferencia es Subtítulos instantáneos (Live Caption), que genera subtítulos en tiempo real de casi cualquier audio o video, incluso si no tienen subtítulos originales. Para personas sordas o con pérdida auditiva puede ser clave; para todos, una salvación en un autobús ruidoso o sin auriculares.

El menú de accesibilidad de Android también incluye Notificaciones de sonido: el móvil detecta timbres, alarmas o incluso el llanto de un bebé y avisa con una vibración o una notificación. Y la ampliación de pantalla permite hacer zoom puntual con tres toques, útil para leer etiquetas, menús o letras muy pequeñas.

No es “un extra”, es diseño para todos

Aunque estas herramientas se pensaron primero para personas con discapacidad, se han convertido en funciones de uso general.

Quien tiene migrañas puede activar el modo oscuro y reducir animaciones.

Quien cuida a una persona mayor puede subir el tamaño del texto y simplificar gestos.

Un estudiante puede usar subtítulos automáticos para seguir una clase en otro idioma.

La accesibilidad deja de ser un nicho y se convierte en una forma de adaptar el teléfono a la persona, y no al revés.

Cómo empezar a explorar sin miedo

El mejor consejo es dedicar unos minutos, sin prisas, a navegar por el menú de Accesibilidad y probar. Muchas opciones se pueden activar solo en ciertas apps, o con atajos, sin cambiar todo el sistema.

Abrí Ajustes > Accesibilidad .

Entrá a categorías como Visión , Audición o Interacción .

Activá una función, usala unos minutos y decidí si se ajusta a tu vida diaria.

Cada pequeño ajuste —un texto más grande, un lector de pantalla, un doble toque atrás— puede ser la diferencia entre un celular que cansa y uno que acompaña. La tecnología más avanzada, hoy, es la que no excluye a nadie. Y está, silenciosa, en ese menú que casi nunca abrimos.