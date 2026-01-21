Gobierno de Ecuador propone ley para prevenir y endurecer penas por reclutamiento de niños

El ministro del Interior, John Reimberg; junto a la vicepresidenta, María José Pinto, y la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, entregaron la propuesta a la jefa del partido oficialista en el Legislativo, Valentina Centeno, para que lo ingrese oficialmente para el correspondiente trámite y debate.

El proyecto incluye reformas a once normativas, como el código penal, el de la niñez y adolescencia, la ley de control de uso de drogas, y normativas de educación, cultura y deporte.

En el caso del código penal, la propuesta busca endurecer las penas a los reclutadores, al pasar de sanciones de entre diez y trece años a entre veintidós y veintiséis años.

"Los desafíos actuales exigen reconocer que este fenómeno ha dejado de ser un problema aislado y marginal. Estas estructuras criminales utilizan a la niñez como un escudo legal, explotando su condición jurídica para evadir responsabilidades penales y reducir los riesgos de sus actividades ilícitas", dijo Reimberg en la presentación de la propuesta.

El ministro indicó que el proyecto fue construido por el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes que se creó en junio pasado por disposición del presidente Daniel Noboa, debido a que cada vez más menores estaban vinculados a grupos criminales.

Entre 2019 y 2024, los homicidios en niños, niñas y adolescentes en Ecuador crecieron un 627,5 %, de acuerdo a datos recopilados por Unicef, mientras que solo en 2025, 2.847 menores de entre 12 y 17 años fueron aislados y detenidos por estar presuntamente involucrados en delitos como tráfico de droga, porte de armas, robo y otros, según la Policía.

La vicepresidenta señaló que esta propuesta "mira a los niños no como cifras ni como casos, sino como personas en desarrollo, con sueños, con talentos, con una enorme capacidad de salir adelante cuando el mundo adulto está presente".

Mientras que Centeno aseguró que tratarán este proyecto de ley con la celeridad y prioridad "que se merece".