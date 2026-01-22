Tecnología
22 de enero de 2026 - 14:51

Teorema de Bayes: cómo la tecnología aprende a decidir en la incertidumbre

Un clasificador probabilístico basado en el teorema de Bayes, asumiendo la independencia entre las características. Es particularmente eficaz para tareas de clasificación de texto.
Un clasificador probabilístico basado en el teorema de Bayes, asumiendo la independencia entre las características. Es particularmente eficaz para tareas de clasificación de texto.Shutterstock

En tiempos de inteligencia artificial generativa, coches autónomos y diagnósticos médicos asistidos por software, una vieja fórmula del siglo XVIII se ha convertido en protagonista silenciosa: el teorema de Bayes. Detrás de muchas decisiones algorítmicas —desde qué noticia ves primero hasta qué transacción bancaria se bloquea— se esconde esta regla matemática para actualizar creencias cuando aparece nueva información.

Por ABC Color

La lógica de cambiar de opinión con datos

Thomas Bayes, un pastor y matemático inglés, nunca imaginó que su idea sería clave en la era digital. El núcleo del teorema es sencillo de describir, aunque complejo de aplicar a gran escala: no se trata de tener razón a la primera, sino de corregir nuestro grado de certeza cada vez que recibimos nueva evidencia.

Thomas Bayes.
Thomas Bayes.

En palabras simples, Bayes ofrece un marco para responder a la pregunta: “Dado lo que ya sabía y lo que acabo de observar, ¿qué tan probable es ahora que X sea cierto?”. Los sistemas tecnológicos modernos traducen esa pregunta a millones de cálculos por segundo.

Lea más: Día de Ada Lovelace: reflexiones sobre creatividad y diversidad en la tecnología

De la teoría al código: así decide el software

En tecnología, el enfoque bayesiano se usa para que las máquinas aprendan en entornos ruidosos e incompletos. Un coche autónomo no sabe con seguridad si la silueta frente a él es una bolsa de basura o un peatón, pero asigna probabilidades y las actualiza a medida que recibe más datos de cámaras, radares y mapas.

En ciberseguridad, los sistemas de detección de intrusos mezclan historiales de comportamiento, patrones de tráfico y contexto para estimar la probabilidad de que una actividad sea maliciosa. No buscan certezas absolutas, sino umbrales de riesgo: si la probabilidad calculada supera cierto nivel, se dispara una alerta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En plataformas de vídeo o redes sociales, los algoritmos recomiendan contenido ajustando continuamente la probabilidad de que un usuario interactúe con una pieza concreta. Cada clic, cada pausa y cada abandono de vídeo alimenta un proceso bayesiano de actualización silenciosa.

Lea más: Día Mundial de la Lógica: cómo pensar mejor en la era de la desinformación

El filtro antispam que te protege el buzón

Un dato curioso y cotidiano: el teorema de Bayes es fundamental para que los filtros de spam de tu correo decidan qué es basura y qué es importante.

Concepto de spam.
Concepto de spam.

El enfoque típico, conocido como “clasificador bayesiano”, parte de un historial de correos marcados como spam y como legítimos. El sistema calcula qué palabras, patrones o remitentes aparecen con más frecuencia en cada categoría y asigna probabilidades: cierto tipo de asunto, un enlace acortado o un formato concreto del mensaje incrementan la sospecha.

Cada nuevo correo entrante se analiza como un mosaico de señales. El filtro no se pregunta “¿es spam o no?” de forma tajante, sino “¿con qué probabilidad se parece más a los correos basura que ya conozco que a los legítimos?”. Si esa probabilidad supera un umbral, el mensaje termina en la carpeta de spam.

Cada vez que el usuario corrige al sistema —rescatando un correo o marcando otro como no deseado—, el modelo reajusta sus creencias bayesianas.

Lea más: El algoritmo de Euclides: el cálculo milenario que todavía usan los celulares

IA más humilde: del “sí o no” al “probablemente”

La popularización de modelos probabilísticos inspirados en Bayes también ha introducido un cambio cultural en la inteligencia artificial: se valora más la estimación de incertidumbre que la respuesta categórica.

En diagnóstico médico asistido por IA, por ejemplo, no basta con señalar una posible enfermedad; hay que indicar cuán probable es y qué evidencia la sostiene.

Ese matiz se vuelve crucial cuando los algoritmos entran en dominios sensibles, como justicia, crédito o selección de personal. Saber que un modelo solo tiene, digamos, un 60% de confianza en su predicción invita a combinar la decisión automatizada con supervisión humana y datos adicionales.

Una regla antigua para decisiones futuras

Mientras proliferan las promesas de sistemas “infalibles”, el teorema de Bayes recuerda una lección incómoda pero útil: casi todo en el mundo real es incierto, y decidir bien significa aprender a convivir con esa incertidumbre, no ignorarla.

La fórmula que un día fue un ejercicio teórico es hoy un motor silencioso de la tecnología que usamos a diario. Cada vez que un filtro salva tu bandeja de entrada, una app te sugiere algo relevante o un sistema detecta un fraude a tiempo, es probable que, en algún punto del proceso, Bayes haya hecho sus cuentas.