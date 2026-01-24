Detienen a siete miembros de la banda criminal Las Águilas en la costa de Ecuador

Los arrestos se produjeron ayer durante la operación 'Atlas 010 SZI–Guayas', en la que los agentes identificaron un inmueble en el cantón de Nobol donde se halló un arsenal de armas de fuego presuntamente destinado a cometer delitos como "sicariato, robo a mano armada y extorsión", informó este sábado la Policía.

En el operativo fueron detenidas las siete personas que se encontraban en el domicilio, todas procesadas por el presunto delito de tenencia ilegal de armas, y puestas a órdenes de la autoridad competente.

Ecuador está desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno", declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra los grupos delictivos organizados, a los que el Gobierno ha catalogado como "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en el país, con alrededor de 9.300 asesinatos, según cifras del Ministerio del Interior.

