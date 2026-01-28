Atacan a balazos a dos diputados del opositor Movimiento Ciudadano en México

"Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán. La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites. Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad", expresó el dirigente nacional del partido opositor MC.

Por el momento, se desconoce la gravedad de las lesiones de los políticos, quienes permanecen hospitalizados. En el ataque armado también resultó herido su chófer.

Ante estos hechos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ordenó al secretario de Seguridad Pública estatal, Oscar Rentería Schazarino, el despliegue de un operativo de búsqueda y captura de los responsables, subrayó en una publicación en sus redes sociales.

También se comunicó con la Fiscalía estatal para que "se actúe con prontitud y celeridad en la investigación que se ha abierto con motivo de estos hechos".

Asimismo, pidió al titular de la Secretaría de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González, que acuda a los hospitales donde están ingresadas las víctimas para que "supervise personalmente la atención que se les brinda".

El estado de Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.