Críticas y soluciones de gigantes tech ante el aluvión de contenido basura de IA

A medida que el contenido “basura de inteligencia artificial” inunda internet, se intensifican también los esfuerzos para frenar el aluvión en línea de imágenes y videos de mala calidad.

Imágenes de gatos que pintan, celebridades en situaciones comprometedoras o personajes de dibujos animados promoviendo productos están entre el contenido generado con herramientas de IA de fácil acceso, como Veo de Google y Sora de OpenAI.

Crítica a la basura de IA

“El auge de la IA ha causado dudas sobre el contenido de baja calidad, también conocido como basura de IA”, un término que se popularizó en inglés como “AI slop”, dice Neal Mohan, el director ejecutivo de YouTube.

Dicho contenido es “barato, insípido y producido en masa”, dice el ingeniero suizo Yves, quien declinó dar su apellido, a la AFP.

Por su parte, Satya Nadella, el jefe de Microsoft, ha pedido a las personas que superen este debate y adopten la tecnología como una forma de amplificar la creatividad y la productividad.

Microsoft está entre los gigantes tecnológicos que invierten fuertemente en IA.

“En el fondo, la crítica a la basura de IA es la crítica a la expresión creativa individual”, argumenta Bob Doyle, un ‘influencer’ de Youtube especializado en contenido generado con IA.

Pero grandes plataformas ya permiten a sus usuarios filtrar ese contenido. Es el caso de Pinterest, que explicó a la AFP que creó un filtro luego de que personas insistieran en que querían ver menos de estas imágenes.

TikTok introdujo un filtro similar a finales del año pasado.

Youtube, junto con Instagram y Facebook, propiedades de Meta, también ofrecen formas para reducir la cantidad de este contenido que ven los usuarios, aunque no proporcionan un filtro claro.

Jugadores del sector tecnológico más pequeños, como la plataforma Coda Music (que reporta unos 2.500 usuarios), introdujo medidas para que sus usuarios reporten el contenido generado con inteligencia artificial. También ofrece la opción de bloquearlo por completo.

“Hasta ahora ha habido mucha participación en la identificación de artistas de IA”, dijo su director ejecutivo y fundador, Randy Fusee, a la AFP.

Cara, una red social para artistas y diseñadores con más de un millón de usuarios, implementó una combinación de algoritmos y moderación humana para filtrar el contenido generado por IA.

“La gente quiere la conexión humana”, dijo Jingna Zhang, fundadora de Cara.