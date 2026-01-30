Brasil tendrá un agregado policial en Ecuador para reforzar la cooperación en seguridad

"La canciller Sommerfeld y yo abordamos diversos puntos importantes de nuestra agenda bilateral, entre ellos la cooperación en la lucha contra la criminalidad organizada, prioridad de nuestros gobiernos (...) Nosotros vamos pronto a designar un agregado policial en Quito", detalló Vieira en una rueda de prensa conjunta tras la reunión.

Sommerfeld añadió que ambos países enfrentan "desafíos comunes en la lucha contra el crimen organizado trasnacional", por lo que durante la cita los cancilleres ratificaron su "voluntad de fortalecer la cooperación y el intercambio de información y el trabajo conjunto" entre sus instituciones.

Vieira recordó que, en una conversación telefónica que tuvieron en enero de 2024 el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, el mandatario de Brasil le "aseguró" que habría una "pronta cooperación" de ese país en el área de la seguridad pública.

En la cita, los ministros también destacaron la importancia de revitalizar los espacios de diálogo político y de profundizar la coordinación en los foros regionales y multilaterales.

En el ámbito económico-comercial, los cancilleres evaluaron los avances en la ampliación del acceso recíproco a los mercados, con énfasis en productos ecuatorianos estratégicos como el banano y el camarón, así como en las oportunidades para fortalecer la presencia de productos brasileños en el mercado ecuatoriano.

Con respecto al banano, la canciller ecuatoriana indicó que "próximamente" habrá un anuncio sobre "el ingreso de este producto al mercado en Brasil".

"Conversamos también sobre la posibilidad de exportaciones de carne porcina y de la reanudación de las ventas de harina de aves de Brasil a Ecuador", añadió el jefe de la diplomacia brasileña, quien llegó al país horas antes como parte de una gira que incluyó también Bolivia y Perú.

Sommerfeld agregó que conversaron sobre la necesidad de actualizar y renegociar el acuerdo comercial entre Ecuador y el Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, "que permitirá incluir una mayor oferta de productos ecuatorianos en esos mercados".

"Estoy convencida de que la agenda que hoy estamos impulsando contribuirá a proyectar una relación bilateral cada vez más dinámica, ambiciosa y beneficiosa para nuestras naciones”, destacó la ministra ecuatoriana.