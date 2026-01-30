El ataque a una base militar cerca del aeropuerto de Niamey deja 20 asaltantes muertos

Los efectivos nigerinos detuvieron también a siete presuntos terroristas, informó el ministerio en un comunicado transmitido anoche por la radio y la televisión gubernamental.

El ataque se produjo contra la base aérea 101, adscrita a un escuadrón militar, donde se encuentra la base de la fuerza unificada de la Alianza de los Estados del Sahel (AES, que incluye a Níger, Mali y Burkina Faso), un lugar que fue en el pasado la base de la fuerza francesa de Barkhane antes de que abandonara el país tras desencuentros con la junta golpista que gobierna el país.

"Los asaltantes perpetraron el ataque con las luces apagadas alrededor de las 00.30 (hora local), a bordo de motocicletas", indicó la misma fuente.

Los yihadistas pertenecen al Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por su acrónimo en árabe, y grupo leal a Al Qaeda), que reivindicó el ataque.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ejército nigerino informó también que dos depósitos de municiones en la base fueron destruidos durante el ataque terrorista.

Y durante su huida tras la llegada de los refuerzos militares, los yihadistas dispararon contra tres aeronaves civiles, explicó la misma fuente que añadió que los efectivos nigerinos recuperaron equipo militar y motos tras repeler el ataque.

El asalto ayer obligó a suspender de manera temporal los vuelos en el aeropuerto de la capital nigerina, y a numerosos vecinos de zonas próximas a abandonar sus viviendas y buscar refugio.

Esta es la primera vez que Niamey fue blanco directo de un ataque a gran escala desde el inicio de la crisis de seguridad en febrero de 2015 en Diffa (extremo sureste), que desde entonces se ha extendido -según los observadores- a las regiones central y occidental del país.