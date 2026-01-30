Telefónica completa con voluntarios los ERE de sus tres filiales principales

Las partes mantendrán una reunión el próximo miércoles, 4 de febrero, parar revisar las solicitudes para los ERE y para cerrar los flecos para estas salidas, detallaron este viernes fuentes de los sindicatos Unión General de los Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).

El plazo de presentación de solicitudes concluyó justo antes de la medianoche del jueves.

Se han contabilizado provisionalmente 3.955 solicitudes para el ERE de Telefónica España, 989 para Telefónica Móviles y 179 para Telefónica Soluciones.

En el acuerdo se fijó que el número de salidas en estas tres filiales sería de 3.765 (2.925 en Telefónica de España, 720 en Telefónica Móviles y 120 en Telefónica Soluciones).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También está previsto que este mismo viernes trascienda el número de adhesiones a los expedientes de regulación de empleo presentados para las unidades globales de Telefónica, después de que se ampliara el plazo en tres de ellas al no completarse la lista de salidas con voluntarios.

El plazo para adscribirse a la lista de voluntarios de estas tres unidades globales (Telefónica Innovación Digital, Telefónica SA y Telefónica Global Solutions) concluyó el lunes y se amplió al jueves después de que no se cubrieran con voluntarios todas las plazas previstas.

En total, estaban previstas 585 plazas para voluntarios en estas tres unidades globales y se han cubierto 398, menos del 70 por ciento de las plazas abiertas.

Asimismo, quedan pendientes de conocer los datos en Movistar Plus +.