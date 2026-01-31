Little Language Lessons: la nueva app de Google para dominar más de 40 idiomas

Hace varios años que las apps para aprender idiomas inundaron internet pero Google va un paso más adelante con Little Language Lessons, “una serie de mini experimentos para aprender idiomas con Gemini“, según se lee en la misma página del laboratorio.

Cinco minutos al día en Little Language Lessons serían un “Adiós al miedo de hablar en inglés y en otros más de 40 idiomas”. La herramienta es 100% gratuita y ofrece feedback en tiempo real por Inteligencia Artificial (IA).

Lea más: Google enfrenta una demanda millonaria por grabaciones secretas de su asistente de voz

En qué consisten las Little Language Lessons

La app consiste en la práctica interactiva de situaciones reales, una forma de mejorar tu pronunciación sin salir de casa y a tu propio ritmo, según un posteo de Google en X.

Ofrece ejercicios para descubrir vocabulario, frases y sugerencias para situaciones varias, una sección de slang hang para aprender modismos y frases regionales, y hasta una sección en la que podés subr una foto y a partir de ella hablar de los objetos que te rodean.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ya sea que estés estudiando o tengas ganas de parcticar inglés, coreano, alemán, árabe, chino, francés, griego, hebreo,italiano, japonés, turco, o más, esta herramienta puede ayudarte.

Lea más: Gemini: IA de Google podrá extraer datos de tus apps para ofrecerte respuestas útiles

Solo tenés que acceder a https://labs.google/lll/es y luego seleccionar el idioma, la situación de la que te gustaría hablar, darle a “generar”y ya estarás practicando.