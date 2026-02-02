El Supremo español ratifica multa de 1,7 millones a Nokia por abuso de posición de dominio

En un auto fechado el 21 de enero al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso rechaza el recurso de la empresa tecnológica contra una resolución de febrero de 2025 de la Audiencia Nacional, que confirmaba en todos sus términos la sanción impuesta por la CNMC.

La CNMC consideró acreditada la comisión de una infracción del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE) en el marco de la licitación convocada por el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif para la prestación de servicios de mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones móviles.

La infracción consistía en abusar de su posición de dominio en el mercado mayorista de apoyo, soporte y suministro de repuestos para el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R de equipos Nokia, y en el mercado minorista de mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R.

El Supremo respalda a la Audiencia Nacional, que destacaba que Nokia era el fabricante de "prácticamente toda la red que se licitaba, lo que implicaba una evidente ventaja competitiva a su favor".

Por ello, ratifica que la conducta de Nokia "no obedecía a una práctica que pudiera considerarse dentro de los límites de una competencia leal entre empresas", sino que pretendía "causar la exclusión de un competidor por medios y prácticas distintos de aquellos que cabe esperar de una empresa que ostenta una posición dominante en el mercado".

En julio de 2014, Adif sacó a concurso un contrato para el mantenimiento y renovación de los sistemas de telecomunicaciones móviles GSM-R de la red ferroviaria de alta velocidad, al que se presentaron, entre otras empresas, Nokia Solutions y Kapsch Carriercom.

El 19 de diciembre de ese año, Adif adjudicó el contrato a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte Nokia, pero meses más tarde Kapsch denunció a Nokia al considerar que los precios mayoristas ofrecidos por ésta para el mantenimiento de los sistemas eran "excesivos" y "discriminatorios".