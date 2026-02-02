TIM Brasil negocia la recompra de la empresa de fibra óptica I-Systems

En un comunicado al mercado, TIM aclaró que de momento no ha llegado a un acuerdo con IHS, propietaria de I-Systems, sobre el precio, ni sobre la estructura de la operación o el plazo para la conclusión de la misma.

TIM vendió I-Systems, entonces llamada FiberCo Soluções de Infraestrutura, en 2021 a la multinacional IHS, empresa que posee 39.000 torres de telecomunicaciones en nueve países de América Latina y África.

La filial de Telecom Italia es la tercera operadora móvil de Brasil, pero en banda larga está en la novena posición, con un 1,6 % de la cuota de mercado, según datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).