El Gobierno italiano planea medidas contra protestas violentas y Salvini pide una 'fianza'

El equipo técnico del Gobierno está trabajando en este paquete de medidas pero ha pedido más tiempo, por lo que su presentación en el Consejo de Ministros podría retrasarse hasta el jueves en lugar de presentarse el miércoles, informan a EFE fuentes gubernamentales.

La decisión de atajar este problema ha surgido tras una protesta la noche del sábado en Turín que derivó en violentos choques entre encapuchados de extrema izquierda y antidisturbios, saldándose con 108 agentes de policía heridos y una treintena de detenciones.

Por el momento no ha trascendido cómo se legislará contra la violencia en las manifestaciones, aunque algunos medios apuntan a un decreto ley, recurrente solo en situaciones de extraordinaria necesidad y que debe ser revalidado en 60 días por el Parlamento.

Mientras, Salvini ha exigido que en este paquete se incluya la norma de 'quien rompe paga', es decir, una 'fianza' pecuniaria que los organizadores de estas manifestaciones deberán abonar antes de celebrarlas, para prevenir eventuales guerrillas urbanas.

"Para la Liga es fundamental un paquete por la seguridad que proteja a los ciudadanos de bien y a las fuerzas del orden. Entre las medidas necesarias, una para quien 'se equivoque, pague'. Quien se manifieste deberá pagar una fianza. No pueden ser tolerados otros casos como los de Turín", ha sostenido su partido en un comunicado.

Otras medidas barajadas por el Gobierno son la posibilidad de incluir la prohibición de venta de cuchillos a menores de edad o un 'escudo penal' para los agentes en caso de legítima defensa durante enfrentamientos con manifestantes, avanzan los medios.

El impulso a estas medidas surgió de una reunión que la primera ministra Meloni tuvo, después de visitar en el hospital a los heridos en Turín, con la coalición de su Gobierno, para "analizar los graves y recientes episodios de violencia contra las fuerzas del orden y las medidas a adoptar para la seguridad" en las calles.

En el encuentro participaron sus vicepresidentes y socios Antonio Tajani, líder de la conservadora Forza Italia, y Matteo Salvini, de la ultraderechista Liga, así como los ministros de Interior, Matteo Piantedosi; de Defensa, Guido Crosetto y de Justicia, Carlo Nordio, y autoridades policiales.

Una vez terminado, el Gobierno emitió un comunicado para expresar su "pleno respaldo" a las fuerzas del orden e invitó a la oposición a "estrechar la colaboración institucional".

El probable retraso en la presentación de las medidas hasta el jueves tiene como objetivo dar más espacio a las propuestas de la coalición gubernamental y analizar con mayor detenimiento el encaje constitucional de algunas de las ideas en materia de seguridad dadas las dudas que suscitan, según adelantan los medios.