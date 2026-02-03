Prisión preventiva en Ecuador para un taxista por asesinar a un joven desaparecido

Según la Fiscalía, la víctima, identificada como Matías David M. A., solicitó un servicio de taxi mediante una aplicación la noche del viernes 30 de enero en la ciudad de Ibarra, pero nunca llegó a su domicilio, por lo que su familia denunció su desaparición involuntaria.

Tras las primeras diligencias, agentes de Fiscalía y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) detectaron un retiro de 30 dólares de la cuenta bancaria del joven en un cajero automático de la localidad de Atuntaqui, a unos diez kilómetros de Ibarra.

El análisis de cámaras de seguridad permitió identificar la matrícula del vehículo implicado.

Con esta información, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento en un inmueble donde fue detenido el conductor del vehículo, Iker Alexander M. C., de 19 años.

Durante la inspección del automóvil, los agentes encontraron el certificado de votación de la víctima.

El detenido dio su versión y señaló la presunta participación de otras personas en el crimen, además de indicar el lugar donde se encontraba el cuerpo.

La madrugada del 2 de febrero, personal de Fiscalía y de la Dinased se trasladaron hasta un sector cercano, donde, en una zona desolada y de difícil acceso, fue hallado el cadáver.

Entre los elementos de convicción presentados durante la audiencia figuran testimonios, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y el protocolo de autopsia, que determinó que la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico.