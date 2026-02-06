Anthropic lanza Claude Opus 4.6, competidor directo de OpenAI y Google en IA generativa

La empresa Anthropic lanzó el jueves una nueva versión de su modelo de inteligencia artificial generativa, denominado Claude, aumentando la rivalidad que tiene con OpenAI, dueña de ChatGPT y con Google, creador de Gemini.

La start-up de San Francisco, fundada en 2021 por exempleados de OpenAI, ha ganado impulso en los últimos meses tras una serie de lanzamientos de productos que impresionaron a desarrolladores en Silicon Valley y sacudieron a Wall Street.

Estos lanzamientos, entre ellos una herramienta de automatización con IA y un producto para el ámbito jurídico, contribuyeron esta semana a una amplia liquidación de acciones de empresas de software por temores a que los modelos de IA reemplacen aplicaciones y plataformas empresariales independientes.

Al mismo tiempo, la rivalidad entre OpenAI y Anthropic se recrudece: mientras la dueña de ChatGPT apunta directamente a los consumidores, la creadora de Claude apela a programadores y empresas que priorizan la seguridad y fiabilidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La compañía afirma que su nuevo modelo, Claude Opus 4.6, es un punto de inflexión en la manera en que la IA gestiona tareas complejas.

Lea más: Moltbook, la red social exclusiva para bots de IA que inquieta al sector tecnológico

Este modelo “se acerca mucho más que cualquiera que hayamos visto a una calidad lista para producción en el primer intento”, dijo Anthropic.

En noviembre, una de sus herramientas de programación, Claude Code, superó los 1.000 millones de dólares tras seis meses en el mercado.

Pero esos ingresos conllevan costos informáticos enormes. Al igual que OpenAI, Anthropic sigue lejos de la rentabilidad.

Con y sin anuncios

Mientras OpenAI decidió introducir anuncios para alrededor de 800 millones de usuarios que usan ChatGPT gratis, Anthropic se comprometió a mantener Claude sin anuncios.

En cambio, depende de acuerdos empresariales y suscripciones de pago para obtener ingresos, diferencia que destacará en su primera publicidad en el Super Bowl, la final del fútbol americano este fin de semana.

Lea más: OpenAI declara ‘código rojo’: ¿puede ChatGPT competir con Google y Anthropic?

Según medios estadounidenses, Anthropic planea una oferta que le haría valorarse en unos 350.000 millones de dólares, un crecimiento significativo para una compañía de cuatro años, pero todavía menor a la próxima valoración para OpenAI, estimada en 800.000 millones.