Detienen en Ecuador a dos sospechosos de financiar asesinatos

Guayaquil (Ecuador), 6 feb (EFE).- Un hombre y una mujer fueron detenidos en Ecuador con 17.975 dólares con los que presuntamente "financiaban asesinatos" y otros delitos perpetrados por el grupo criminal Sao Box, en medio de la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino, según informó este viernes el ministro del Interior, John Reimberg.