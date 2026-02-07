Apple prepara soporte para chatbots de terceros en CarPlay, según medio

Según el reporte, la integración no implicaría un reemplazo total de los mecanismos actuales de Siri en CarPlay. Apple “no permitirá que los usuarios reemplacen el botón de Siri en CarPlay ni la palabra de activación que invoca el servicio”, indica el reporte.

En la práctica, esto significaría que los usuarios tendrían que abrir manualmente la app del chatbot que prefieran para comenzar a usarla.

Aun así, Bloomberg indica que los desarrolladores podrían configurar sus aplicaciones para que inicien automáticamente el modo de voz cuando se abran, lo que ayudaría a simplificar la experiencia.

¿Cuándo llegaría la actualización?

Bloomberg señala que la incorporación de chatbots de terceros en CarPlay podría llegar “en los próximos meses”, aunque todavía no ha sido anunciada oficialmente.

Apple CarPlay es un sistema de infoentretenimiento que integra las funciones de un iPhone con la pantalla integrada de un vehículo compatible. Su objetivo principal es permitir que los conductores utilicen aplicaciones esenciales de manera segura mientras conducen, minimizando las distracciones mediante el uso de comandos de voz a través de Siri o la pantalla táctil del coche.