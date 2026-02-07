Hondureño creador del 'handoff' moderno busca impulsar innovación tecnológica en su país

En una entrevista con EFE en Tegucigalpa, Hernández relata cómo su salida de Honduras en 1997, impulsada inicialmente por una beca Fulbright, se transformó en una carrera de obstáculos y éxitos que lo llevó por gigantes como Microsoft y Motorola, hasta fundar su propia compañía en territorio estadounidense.

Para el ingeniero en electrónica, el ascenso profesional en Estados Unidos ha sido una batalla constante contra los prejuicios asociados a su nacionalidad.

Según explicó, ser hondureño en el extranjero conlleva una "desventaja muy grande" de inicio, debido a una percepción internacional de Honduras centrada en el narcotráfico y la violencia que erosiona las oportunidades en ciencia y tecnología.

"El país se ve muy mal a nivel internacional, porque todas las noticias que salen son narcotráfico, maras, pandillas", lamentó Edwin, quien posee una maestría y un doctorado en computación por la Universidad de Florida.

Además de los estigmas, las restricciones migratorias marcaron su trayectoria. Edwin fue beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) tras el paso del huracán Mitch por Honduras en 1998.

Aunque el TPS le permitió trabajar legalmente en Estados Unidos, durante casi una década no pudo regresar a Honduras por temor a perder el permiso de reingreso a ese país.

“Tuve que moverme sin documentos para obtener una visa de trabajo”, comentó el ingeniero, tras describir las largas esperas en oficinas de inmigración para obtener los permisos que finalmente le permitieron consolidar una carrera que hoy conecta a millones de personas en todo el mundo.

Tras años de sacrificios y estudios, Edwin se ha consolidado como una figura fundamental en la conectividad global.

Uno de sus principales aportes a la tecnología es la optimización del 'handoff', el proceso que permite mantener la conexión de un móvil sin interrupciones al desplazarse entre distintas celdas de cobertura.

"Podemos decir que soy el inventor del 'handoff' (transferencia o traspaso sin corte de servicio) moderno. La investigación que hice en mi tesis doctoral fue pionera y generó patentes que ahora están en uso a nivel mundial", destacó el ingeniero.

Afirmó, además, que este logro habría sido "imposible" de alcanzar en Honduras o en cualquier país de América Latina en aquel momento, debido a la falta de un "ecosistema de investigación avanzado" que facilitara los recursos, el financiamiento y el capital humano necesario.

Actualmente, el hondureño trabaja en MediaOS, un sistema operativo descentralizado para 'streaming', y cuenta entre sus clientes con empresas de la talla de Cisco, Dish y Verizon Wireless.

Pese a su consolidación profesional en el extranjero, su mirada sigue puesta en Honduras. A través de la Fundación Honduras Global, de la cual es cofundador junto al científico hondureño Salvador Moncada, quien reside en Londres, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica (1990) y miembro de la Royal Society, busca replicar en la nación centroamericana un modelo de incubadoras tecnológicas que dirigió en Florida (EE.UU).

"Si llegamos a cultivar un ecosistema de innovación que sea apenas un 5 % de lo que hay en Estados Unidos, sería un logro histórico para el país", aseguró.

Edwin instó a los jóvenes a aprovechar herramientas como la Inteligencia Artificial para reducir las barreras de entrada y a adoptar una "mentalidad competitiva" para dejar de ser solo importadores de tecnología y convertirse en creadores con capacidad de exportar a nivel global.