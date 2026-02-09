Nueva alcaldesa mexicana promete "limpieza" tras arresto de antiguo regidor por extorsión

"Hay muchas cosas que cambiar (...) Vamos a ver qué temas hay que limpiar y seguir trabajando. Habrá limpia en el ayuntamiento porque al final toda la estructura del municipio estaba siendo utilizada por el alcalde con estos fines", declaró Rodríguez a preguntas de la prensa, tras haber asumido el cargo ayer domingo por la noche en una sesión a puerta cerrada y bajo vigilancia policial.

El que hasta la semana pasada era alcalde de Tequila está acusado por las autoridades de liderar una red que extorsionaba a empresarios y comerciantes locales y de estar vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista por Estados Unidos el año pasado.

La nueva regidora prometió que su gobierno va a hacer "lo mejor" para el municipio, a la vez que remarcó que hay "muchas cosas que cambiar" en relación con el caso de las extorsiones a comerciantes, con quienes dialogará en los próximos días.

Asimismo, se desmarcó de lo sucedido bajo el mandato de su antecesor al asegurar que "desconocía" estas supuestas prácticas corruptas, de modo que, sentenció, es "totalmente independiente" para ejercer su trabajo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estas declaraciones se producen al mismo tiempo que la petición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia de prensa diaria de este lunes defendió la necesidad de investigar a todos los candidatos de los partidos políticos mexicanos y una "mayor fiscalización" de los recursos que se utilizan en campaña electoral.

La detención del alcalde se enmarca en la Operación Enjambre, una ofensiva federal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en regiones con alta actividad económica estratégica, como la industria tequilera, uno de los sectores emblemáticos de Jalisco.

Tequila, localidad de más de 40.000 habitantes, se encuentra a 65 kilómetros de la capital de Jalisco, Guadalajara.