Sheinbaum pide una investigación a todos los candidatos que se presenten a las elecciones

"Tiene que haber una revisión, es parte tanto de la mayor fiscalización de los recursos que se utilizan en las campañas como una investigación de todos aquellos que se presenten como candidatos o candidatas de todos los partidos políticos", subrayó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Sheinbaum apuntó que "tiene que haber" una investigación de las distintas entidades del Gobierno para evitar casos como el del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión y vínculos con el narco.

Esta petición de la gobernante se produce después de que las autoridades arrestaran la pasada semana al edil, afiliado al oficialista Movimiento de Regeneración Ciudadana (Morena), y a tres funcionarios municipales, como parte de una investigación derivada de denuncias ciudadanas y empresariales por presuntas extorsiones y otros delitos.

Sheinbaum defendió la pasada semana la investigación, al señalar que no obedece a una persecución política, sino al seguimiento de “muchísimas denuncias” ciudadanas presentadas ante las autoridades.

“Lo que es importante es que se conozca que es a partir de denuncias. No es que haya una investigación particular a algún servidor público, algún funcionario”, remarcó.

Las investigaciones indican que el alcalde encabezaba una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual servidores públicos municipales extorsionaban a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos, según las autoridades.

La detención del alcalde se enmarca en la Operación Enjambre, una ofensiva federal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en regiones con alta actividad económica estratégica, como la industria tequilera, uno de los sectores emblemáticos de Jalisco.

Tequila, localidad de más de 40.000 habitantes, se encuentra a 65 kilómetros de la capital de Jalisco, Guadalajara.