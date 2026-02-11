Motorola presenta nuevos dispositivos con foco en estilo, resistencia y conectividad

La presentación incluye una renovación amplia de su portafolio: un nuevo ecosistema de smartphones —con un modelo ultra premium, un equipo ultradelgado ultrarresistente y cuatro opciones de gama media— y la expansión de su línea de dispositivos conectados moto things.

Un ecosistema de smartphones con tres frentes: ultra premium, delgadez resistente y gama media

La nueva propuesta de Motorola se estructura en tres ejes:

signature , el primer teléfono de la marca dentro de una nueva franquicia ultra premium .

edge 70 , definido como el ultrarresistente más delgado de su categoría.

La nueva familia moto g, compuesta por moto g77, moto g67, moto g17 power y moto g17.

Motorola signature: la nueva apuesta ultra premium de la marca

El Motorola signature se presenta como un smartphone diseñado “para quienes priorizan el máximo nivel de sofisticación en diseño, rendimiento, fotografía y servicios exclusivos”.

Según la compañía, este lanzamiento busca marcar un nuevo estándar de refinamiento y reafirmar su compromiso histórico con la innovación y la excelencia tecnológica.

Dentro de esta nueva serie, Motorola posiciona al signature como su propuesta más completa y avanzada hasta la fecha, al integrar:

Materiales de alta gama

Experiencias seleccionadas

Hasta siete años de actualizaciones de Android y de seguridad

Un conjunto de tecnologías líderes en la industria

En el apartado de cámara, el equipo fue reconocido con el DXOMARK Gold Label como la mejor cámara en un teléfono ultradelgado, y se ubica en el top 3 de cámaras en América Latina.

Edge 70: diseño ultradelgado con durabilidad de estándar militar

El Motorola edge 70 combina un enfoque en la delgadez con una propuesta de materiales premium y alto rendimiento. Su diseño incluye:

Estructura de aluminio resistente

Acabados distintivos

Colores exclusivos Pantone®

Motorola destaca que este modelo redefine la experiencia dentro del segmento de teléfonos delgados sin resignar potencia, batería ni durabilidad. Además, lo presenta como el primer teléfono ultradelgado con estándares militares de durabilidad.

En especificaciones, incorpora:

Un sistema de tres cámaras de 50 MP

Funciones de moto AI

Una nueva batería de silicio y carbono, pensada para usar el teléfono “al máximo durante más de un día”

Cuatro modelos para elevar la gama media

La línea Moto g se amplía con cuatro dispositivos: moto g77, moto g67, moto g17 power y moto g17. Motorola los ubica como teléfonos que elevan el estándar de lo que puede ofrecer un celular de gama media, con foco en:

Fotos más nítidas

Entretenimiento más fluido

Rendimiento fiable durante todo el día

La compañía señala que están pensados para mejorar los momentos en los que las personas más confían en sus teléfonos.

Línea de dispositivos conectados

Junto a los smartphones, Motorola continúa expandiendo su ecosistema de dispositivos conectados con una propuesta que combina tecnología inteligente, diseño premium y conectividad orientada al uso cotidiano.

La nueva línea incluye: