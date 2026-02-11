Muere una persona tras atacar a miembros de la Marina mexicana en el estado de Sinaloa

El funcionario detalló a través de sus redes sociales que el personal militar de la Marina estaba realizando patrullajes de vigilancia en Sinaloa para "prevenir delitos en la zona", y fueron atacados con disparos por parte de "integrantes de la delincuencia organizada".

Los agentes repelieron la agresión armada y detuvieron a nueve personas supuestamente implicadas en el ataque, mientras otro de los agresores "perdió la vida", añadió el titular de la SSPC.

Asimismo, los militares les incautaron armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico.

"Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un dispositivo de seguridad en la zona para proteger a la población. Los operativos continúan y se seguirá informando", sentenció García Harfuch, sin dar más detalles de la identidad de los detenidos y el estado de salud de las víctimas del ataque.

Sinaloa es uno de los focos de la crisis de violencia que vive México, y su capital, Culiacán, es la sexta ciudad más violenta del mundo, según la organización mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Precisamente, hace pocas semanas fueron secuestrados 10 mineros en el municipio sinaloense de Concordia, de los cuales cinco fueron encontrados sin vida en una fosa, mientras que otros cinco cuerpos hallados en el mismo lugar están en proceso de identificación.

Ayer lunes, García Harfuch informó en la conferencia de prensa presidencial que los trabajadores del sector minero habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal 'Los Mayos' por parte de una facción rival, ‘Los Chapitos’, organizaciones que se disputan el control del narcotráfico en Sinaloa.