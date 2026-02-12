Dos tercios de los europeos creen que su país está bajo amenaza, según el Eurobarómetro

Esta encuesta, publicada antes de la Conferencia de Seguridad que tendrá lugar en Múnich (Alemania) la próxima semana y que reunirá a líderes europeos, revela que los Estados miembros con mayor percepción de amenazas son Francia (80 %), Países Bajos y Dinamarca (77 %) y Chipre y Alemania (75 %).

También muestra que el 42 % de los ciudadanos europeos cree que su seguridad personal está en riesgo, aunque la mayoría de europeos aprueba el nivel actual del gasto en defensa, con un apoyo particularmente elevado en o Lituania (80 %), Portugal (89 %), Finlandia (83 %), España (80 %) y Dinamarca (78 %), y un apoyo general entre los europeos del 74 %.

Según el Eurobarómetro, la confianza en la capacidad de la UE para el fortalecimiento de su seguridad y la defensa es mayoritario, especialmente en países como Luxemburgo (76%), Portugal (74%), Chipre (73%) y Lituania (71%).

En este sentido, el 53 % de los europeos considera una prioridad clave para la política espacial de la UE la seguridad y la defensa, seguidas del medioambiente y el clima (36 %) y la competitividad y el crecimiento de la industria europea (31 %).

Además, el impacto económico positivo de los programas espaciales de la UE es ampliamente reconocido por los encuestados más jóvenes (55 %).