Presentan cargos en Polonia contra un presunto espía ruso

Según confirmó en un comunicado Jacek Dobrzyński, portavoz de los Servicios Especiales de Polonia, el ciudadano polaco fue arrestado "tras detectarse que recopilaba información crítica sobre infraestructuras estratégicas y logísticas vinculadas al apoyo a Ucrania" y la acusación ha sido formalizada ante el Tribunal de Distrito de Bydgoszcz (norte).

Según informó la Fiscalía Nacional, Wiktor Ź. supuestamente desarrolló las actividades que se le imputan entre el 28 de febrero de 2024 y el 30 de abril de 2025.

El acusado utilizó supuestamente servicios de mensajería instantánea para transmitir datos sobre la seguridad técnica del Aeropuerto de Bydgoszcz, donde tiene su base una unidad aérea militar, y sobre la empresa química NITRO-CHEM, vinculada a la industria de defensa.

Además, según la Fiscalía, "se mostró dispuesto a facilitar la ubicación de instalaciones militares, incluyendo el Centro de Entrenamiento de Fuerzas Conjuntas de la OTAN" en Bydgoszcz.

En su mensaje, Dobrzyński advirtió de que "Rusia recluta a jóvenes (mediante canales) de internet", y afirmó que "no hay que subestimar este peligro".

Detenido en junio de 2025 por la Agencia de Seguridad Interna (ABW) polaca, Z. permanece desde entonces en prisión preventiva y podría enfrentarse a una pena de entre ocho años de prisión y cadena perpetua de ser hallado culpable.