Telefónica compra en el Reino Unido la red de fibra Netomnia por 2.000 millones de libras

La compra, pendiente de los permisos de las autoridades correspondientes, se prevé a través de Nexfibre, una empresa conjunta de fibra formada por las tres compañías citadas, según informó este miércoles la multinacional española de telecomunicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil.

Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente alrededor de 150 millones de libras (202 millones de dólares) para financiar la operación, e Infravia aproximadamente 850 millones (1.148 millones de dólares), una cantidad sujeta a los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

Los 1.000 millones de libras restantes (1.350 millones de dólares) se corresponden con deuda y otros ajustes contables, según informaron a EFE fuentes conocedoras de la operación.

Como resultado, Nexfibre tendrá una red de fibra de aproximadamente ocho millones de hogares a finales de 2027. Y Nexfibre y VMO2 tendrán una red combinada de alrededor de 20 millones de hogares, según indica la nota de Telefónica.

Actualmente, la multinacional española posee el 25 % de Nexfibre, Liberty dispone de otro 25 % y el 50 % restante es de InfraVia Capital.

Con esta operación, Telefónica Infra, Liberty Global y VMO2 poseerán conjuntamente el 50 % de Nexfibre, e InfraVia tendrá el otro 50 %.

Es parte del plan estratégico de Telefónica en el Reino Unido, que incluye el desarrollo de una red sostenible y reforzada financieramente, la expansión de la fibra y la creación de valor con VMO2 y Nexfibre.

Esta adquisición se anuncia pocos días después de que se conociera que Telefónica ha vendido el 100 % de su filial en Chile al grupo francés NJJ Holding y a Millicom Spain por 1.215 millones de dólares, en línea con el plan estratégico de desprenderse de activos en Hispanoamérica.

El 4 de noviembre, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, explicó que se prevé culminar la salida Hispanoamérica en los próximos meses, incluidos países como México, Venezuela y Chile.

El pasado octubre, Telefónica ya vendió el 100 % de su filial uruguaya a Millicom Spain, en ese caso por unos 440 millones de dólares.

Millicom también adquirió hace unas semanas un 67,5 % de los activos de Movistar en Colombia por 214 millones de dólares.