Kallas cuenta con que se apruebe el lunes el vigésimo paquete de sanciones a Rusia

En una rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros de Defensa del grupo E5 en Cracovia (sur), Kallas denunció que Moscú mantiene una postura "maximalista" en las negociaciones de paz, con lo que "demora las conversaciones en lugar de moverse hacia la paz".

"Tiene que haber concesiones de la parte rusa para poder tener una paz sostenible", afirmó la jefa de la diplomacia europea.

Kallas indicó que está previsto aprobar el nuevo paquete de sanciones el próximo lunes y subrayó que éstas "están funcionando, dañan gravemente la economía rusa y cada nueva medida limita su capacidad para librarla guerra".

Según la alta representante, Moscú "no es invencible" y está sufriendo "bajas récord", a la par que su economía sufre la carga de la guerra, pero aún así dijo que el presidente Vladímir Putin no detendrá el conflicto hasta que "los costes sean superiores a los beneficios".

En este contexto, Kallas señaló que la postura europea en este contexto debe ser "más apoyo para Ucrania y más presión sobre Rusia" y avanzó que los primeros fondos del préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev se podrían desembolsar en abril.

La jefa de la diplomacia europea participó en una reunión con la vicesecretaria general de la OTAN, Radmila Shekerinska; el ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedórov (vía remota); su homóloga francesa, Catherine Vautrin; el alemán Boris Pistorius y el polaco Władysław Kosiniak-Kamysz, junto a representantes de Italia y Reino Unido.

Los ministros lanzaron oficialmente una iniciativa conjunta para la producción de drones de bajo coste a gran escala.