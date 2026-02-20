Un ataque informático deja "potencialmente inaccesibles" redes y páginas web groenlandesas

Según informó la agencia danesa 'Ritzau', que citó a la Agencia Danesa para la Seguridad de la Comunidad, este organismo del Estado danés sigue actualmente la situación de cerca y está en contacto con las autoridades.

De acuerdo con la radiotelevisión pública de Dinamarca 'DR', el grupo de piratas informáticos prorruso NoName057(16) está detrás del ataque.

Ese grupo ya atacó las páginas de internet de ministerios y municipios daneses durante las pasadas elecciones municipales del pasado noviembre, según 'DR'.

Tanto 'Ritzau' como 'RD' señalaron que las autoridades groenlandesas son víctimas de un ataque de denegación de servicio (DDoS, por sus siglas en inglés), en el que un sistema de equipos informáticos pierde la capacidad de proveer servicios tras verse abrumado por la acción de los háckers, que realizan a distancia millones de peticiones a esos ordenadores.

El ataque se produce en el último día de la visita que realiza el monarca danés Federico X a la isla ártica del Reino de Dinamarca, objeto de recientes tensiones geopolíticas entre Europa y Estados Unidos, pues el presidente estadounidense, Donald Trump, la considera de interés para la seguridad de Estados Unidos y asegura que está amenazada por potencias como China y Rusia.