Deportan a Colombia al criminal alias 'Mizón', detenido en la amazonía ecuatoriana

El hombre fue arrestado en la ciudad de Lago Agrio, donde tenía vínculos con bares y discotecas.

Según informó la institución militar en un comunicado, el detenido tenía difusión azul de Interpol y una orden de captura vigente en Colombia, donde es señalado como cabecilla de la banda criminal Maracuchos, desarticulado en 2024, y considerado un objetivo de alto valor con cerca de diez años de trayectoria criminal.

Las autoridades también lo vinculan como presunto agente corruptor externo para organizaciones delictivas transnacionales, al facilitar supuestamente el ingreso de la banda Tren de Aragua en Bogotá.

Las Fuerzas Armadas indicaron que continuarán ejecutando operaciones para desarticular estructuras delictivas y reforzar la seguridad en el país.

